حدائق أكتوبر: قطع المياه عن 3 مناطق اليوم لتركيب خط رئيسي جديد

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر قطع مياه الشرب عن 3 مناطق رئيسية وضعفها في منطقتين أخريين، اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم الاثنين 16 فبراير حتى 6 صباح غد الثلاثاء 17 فبراير، لبدء تشغيل خط مياه رئيسي جديد بقطر 1200 مم بشارع "النايل سات".

وأوضح الجهاز، في بيان، أن أعمال الربط النهائية للخط الجديد المصنوع من مواسير (HDPE) تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشبكة لتحسين ضغوط المياه، خاصة في المناطق المرتفعة، مؤكداً حرصه على إنهاء جميع الأعمال قبل حلول شهر رمضان.

ويشمل انقطاع الخدمة بالكامل مناطق: (كمبوند دار مصر، كمبوند أشجار سيتي، وإسكان دهشور)، بينما تضعف المياه في الأدوار المرتفعة بمناطق: (محور الشركات، وطريق الحي الإيطالي).

وأهاب جهاز المدينة بالسكان تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التنفيذ، مؤكداً تواجد فرق التشغيل والصيانة بالموقع طوال مدة العمل، على أن يعيد ضخ المياه تدريجياً فور الانتهاء لضمان استقرار الخدمة وتحسين الضغوط داخل المدينة.