بوتن يدعو البشير للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الأولى في أكتوبر بسوتشي

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن؛ للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الأولى التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم، بنائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، الذي وصل إلي السودان في إطار جولة أفريقية.

وأوضح المبعوث الروسي، في تصريح صحفي، أن لقاءه البشير كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الحوار السياسي وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، "معربا عن سعادته للثقة المتبادلة بين موسكو والخرطوم بشأن القضايا الأفريقية والدولية والشرق أوسطية".

وقال بوجدانوف، إنه ناقش مع البشير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وغير ذلك من المجالات، خاصة تدريب الكوادر السودانية في روسيا.



