اعتصام أمام المحكمة العسكرية بلبنان لإسقاطها اتهامات بحق عميل إسرائيلي

نفذ عدد من الأسرى المحررين اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية في لبنان، مساء اليوم الإثنين استنكارا لقرارها بإسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله، قد أصدرت بعد ظهر، اليوم الإثنين، حكمًا قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.

ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم و تعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي، ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أوقفت في سبتمبر الماضي الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام ( جنوب لبنان) السابق عندما كان الجنوب محتلاً من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000.

وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل.