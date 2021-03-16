 الكرملين: روسيا لا تهدد أحدا وتأسف لنزعة المواجهة لدى القادة الغربيين ضدها - بوابة الشروق
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الكرملين: روسيا لا تهدد أحدا وتأسف لنزعة المواجهة لدى القادة الغربيين ضدها

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:37 م
أعرب المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن أسف بلاده لوجود نزعة للمواجهة معها من قبل زعماء الدول الغربية، مؤكدا أن روسيا ليست عدواً لطرف ما ولا تشكل أي تهديد لأحد.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء؛ ردا على سؤال حول الاستراتيجية الجديدة للدفاع والسياسة الخارجية لبريطانيا- "للأسف توجد نزعة لدى قادة الدول الغربية تعتبر بلادنا تهديداَ وعدوة، وهذا مؤسف ومقلق لأنه لا علاقة له بحقيقة الأمور".

وأضاف بيسكوف أن "روسيا لم تكن وليست عدوا لأحد ولا تشكل تهديدا لأحد، بل على العكس، كما قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا نحن ندافع عن تسوية وتطوير علاقات جيدة وذات منفعة متبادلة مع جميع البلدان".

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