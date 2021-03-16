 محكمة أمريكية: لايحق لأفراد قوات حماية البنتاجون الحصول على أجر ساعات إضافية - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 مارس 2021 1:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

محكمة أمريكية: لايحق لأفراد قوات حماية البنتاجون الحصول على أجر ساعات إضافية

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:53 ص

ذكرت محكمة استئناف امريكية تابعة للدائرة الاتحادية اليوم الاثنين انه لا يحق لأفراد وكالة قوات حماية البنتاجون الحصول على أجر ساعات عمل إضافية مقابل الوقت الذي يقضونه في استراحة لتناول الوجبات ، على الرغم من مواصلة القيام ببعض المهام والقيود الأخرى على كيفية قضاء فترات الراحة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وكالة قوات حماية البنتاجون هي المسؤولة عن الأمن وإنفاذ القانون في المبنى.

ويحصل الضباط على استراحة مدفوعة الأجر لمدة نصف ساعة واستراحة لتناول الوجبات غير مدفوعة الأجر لمدة نصف ساعة لكل نوبة.

يأتي هذا القرار بعدما أقام عدد من ضباط وكالة قوات حماية البنتاجون دعوى قضائية بموجب قانون معايير العمل العادل زعموا فيها أن الوكالة لا تمنحهم فترة كافية لتناول الوجبات ، وبالتالي يحق لهم الحصول على أجر عمل ساعات إضافية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك