الداخلية: ضبط 11966 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ١١ ألفا و٩٦٦ مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية وذلك في حملات أمنية على مدار ٢٤ ساعة.



كانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط ١١ ألفا و٩٦٦ شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم ١١ ألفا و٨٧٨ شخصا قاموا بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال ٨٨ شخصا لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة.



كما تم تحرير ٦٢٣ مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق ، فضلا عن ضبط ٢٢١ قضية فى مجال منع تداول الارجيلة بإجمالي مضبوطات ١٧٣٤ ارجيلة.



جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.