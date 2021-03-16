 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:41 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من شمال "سلفيت"، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت الأسير محمود من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه في منطقة "باكوش" غرب البلدة، وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا شابا من بلدة "قباطية" جنوب جنين، بعد دهم منزل ذويه، كما داهمت 3 منازل وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت 3 أطفال من بلدة "العيسوية" بمدينة القدس المحتلة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.


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