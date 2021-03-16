إسرائيل تنفق 785 مليون دولار على لقاحات كورونا

قال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية، أمام لجنة برلمانية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أنفقت حوالي 785 مليون دولار على اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

واشترت البلاد 15 مليون جرعة إجمالا، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت، إلا أن المتحدث باسم وزارة الصحة رفض تأكيد الرقم، مشيرا إلى سرية الاتفاقيات.

واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن المسؤولين أنفقوا حوالي 6ر2 مليار شيكل على شراء لقاحات من عدة شركات، واستخدمت إسرائيل لقاح فايزر/ بيونتيك بشكل حصري تقريبا حتى الآن.

ويصل السعر إلى حوالي 52 دولارا للجرعة في المتوسط، وهو أكثر بكثير من المبلغ الذي دفعته العديد من الدول الأوروبية.

ونشرت وزيرة الدولة للميزانية في بلجيكا إيفا دي بليكر عن طريق الخطأ بعض أسعار اللقاحات عبر موقع تويتر، مشيرة إلى أن الجرعة الواحدة من لقاح موديرنا تكلف حوالي 15 يورو (17 دولارا)، في حين أن فايزر / بيونتك تكلف 12 يورو. وحذفت التغريدة لاحقا.