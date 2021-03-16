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هاري وويليام وتشارلز يتحدثون لأول مرة منذ إذاعة لقاء أوبرا وينفري

لندن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:06 م

تحدث الأمير هاري إلى أخاه الأمير ويليام ووالده الأمير تشارلز لأول مرة منذ مقابلته المفاجئة مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري - لكن المحادثات كانت "غير مثمرة" وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكشفت صديقة زوجة الأمير هاري ميجان ماركل، جايل كينج أنها تحدثت إلى دوق ودوقة ساسكس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت لقناة (سي بي إس) إنه قد تحدث إلى شقيقه ووالده الأمير تشارلز لأول مرة منذ المقابلة المتفجرة التي بثت يوم الأحد الماضي، لكنها أشارت إلى أن تلك المحادثات كانت "غير مثمرة" مع تعمق الخلاف الملكي.

وأضافت كينج: "حسنًا، لقد اتصلت بهم بالفعل لأرى كيف يشعرون، هذا صحيح، لقد تحدث هاري مع أخيه ووالده أيضًا. الكلمة التي تلقيتها هي أن تلك المحادثات لم تكن مثمرة. لكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل."

وقالت ميجان ماركل إن شقيقة زوجها، كيت، تلقت معاملة تفضيلية وجعلتها تبكي أثناء ارتداء فستان قبل زفافها إلى هاري.

وكان الأمير ويليام قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتحدث إلى شقيقه عندما سأله صحفيون خلال زيارته لإحدى المدارس.

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