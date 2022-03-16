حكومة هونج كونج: لا يمكن التفكير في إعادة فتح الحدود حاليا

قال وزير النقل والإسكان في هونج كونج، فرانك تشان، إنه لا يمكن للمدينة الالتزام بإعادة فتح حدودها أو تأكيد رفع حظر الطيران عن تسع دول الشهر المقبل قبل أن تبدأ إصابات كورونا في التراجع.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه مع وقوع المدينة في قبضة التفشي الأوسع نطاقا إلى حد بعيد للوباء بها، وتسجيل أحد أكبر معدلات الوفاة بسبب الجائحة في العالم، تعطي الحكومة الأولوية لمحاولة الحد من عدد الإصابات والوفيات.

وذكر تشان في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: "عندما ينخفض ​​عدد الإصابات المؤكدة وينخفض ​​عدد الحالات الخطيرة والوفيات، سوف نكون في وضع يسمح لنا بالتفكير في إعادة الفتح.. هذه هي الإستراتيجية التي نتبعها في الوقت الحالي".

وفرضت هونج كونج ضوابط صارمة على السفر معظم فترات الوباء، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي لمدة تصل إلى 3 أسابيع وحظر دخول غير المقيمين. وساعد ذلك في الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى، حتى اخترق المتحور أوميكرون شديد العدوى دفاعات المدينة وانتشر بسرعة بين السكان.

وسجلت السلطات في هونج كونج أكثر من 27 ألفا و700 إصابة جديدة أمس الثلاثاء و228 حالة وفاة مرتبطة بالوباء. وأكدت الرئيسة التنفيذية كاري لام اليوم الأربعاء أنه سوف يتم إغلاق الشواطئ، ما يضيف إلى القيود المفروضة بالفعل مثل الحد من عدد ساعات تناول الطعام في المطاعم وإغلاق أماكن الترفيه والحياة الليلية.