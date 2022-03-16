محافظ البحيرة ينفذ جولة مفاجئة لمتابعة الأسعار بالأسواق

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة مفاجئة؛ لمتابعة الأسعار بمنافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية والمخابز السياحية.

وتفقد محافظ البحيرة، عددا من السلاسل التجارية والهايبر ماركت والمخابز السياحية بمدينة دمنهور وتابع توافر السلع الإستراتيجية بمختلف أنواعها.

وحذر محافظ البحيرة، التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية.

وخلال تفقده لإحدى السلاسل التجارية، لاحظ محافظ البحيرة وجود عددا من المخالفات، حيث تم فحصها، وأسفرت عن ضبط ٣ طن سكر مجهول المصدر، كما تم ضبط عدد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر جنحة لعدم وجود شهادة صحية.

واستفسر المحافظ، من أصحاب المحال عن قوائم أسعار السلع ومناظرتها مع الأسعار التي يشتري بها المواطنون.

كما تفقد عدد من المخابز السياحية، وتم تحرير محضر لمخبز سياحي لعدم وجود أسعار معلنة وتلاعب في وزن الرغيف.

والتقى محافظ البحيرة، خلال الجولة بعدد من المواطنين، وطمئنهم على توافر كميات مناسبة كمخزون إستراتيجي من مختلف السلع الغذائية والتموينية، مؤكدا أنه سيتم التوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك .

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية خاصة قبل شهر رمضان المبارك، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع واحتكار بعض التجار، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار على الخط الساخن ١١٤.

ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، و كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس أشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين، والعميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، واللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.