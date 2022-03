الولايات المتحدة: لن نعترف باحتلال روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن «روسيا مستمرة في انتهاك سيادة أوكرانيا وتهديد سلامتها الإقليمية، ونشر المعاناة والدمار في كييف، بعد ثماني سنوات من الاستفتاء الوهمي لتبرير استيلائها غير القانوني على شبه جزيرة القرم».

وأضافت السفارة الأمريكية في كييف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، أن «القرم أوكرانية»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا باحتلال روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.

Eight years after a sham referendum to justify its illegal seizure of Crimea, Russia continues to violate Ukraine's sovereignty and threaten its territorial integrity, spreading suffering and destruction in its path. #CrimeaIsUkraine (1/2) pic.twitter.com/n5VpfTKyyB