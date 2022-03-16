طلاب جامعة المنصورة في التصفيات النهائية لأول هاكاثون على مستوى الجمهورية

تأهل ثلاث فرق من طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة في المستوى الأول بمسابقة جامعة بنها لأول هاكاثون مصري على مستوى الجمهورية في موضوع المدن الذكية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة امازون ويب سرفيس.

وأعلنت جامعه المنصورة الجديدة، أن هذا الحدث يأتي من منطلق دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

وأضافت الجامعة، فيبيان لها، أن إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية يأتي بغرض تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

وشهد هاكاثون تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.

وسيتم تأهيل الفرق المشاركة من خلال ندوات عبر الإنترنت مقدمة من خبراء شركة امازون ويب سيرفيسز، لمدة أسبوع، كما سيتم تقديم تدريب عملي للفرق المؤهلة في مراكز الإبداع ومعامل إنترنت الأشياء المنتشرة في الجامعات المصرية، وسيتم استضافة الفرق المؤهلة لمدة ثلاثة أيام في جامعة بنها وتقديم الدعم والتوجيه والإرشاد اللازم لهم لبناء وتطوير نماذج أولية من ابتكاراتهم، على أن يتم تقييم النماذج الأولية من قبل خبراء متخصصون وإعلان النتائج وتسليم الجوائز في اليوم الثالث.

وأشار الأستاذ الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة امازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.