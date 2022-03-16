زيلينسكي يستقبل رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا في كييف

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استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا في كييف.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على تليجرام في وقت متأخر من مساء الثلاثاء يظهر فيه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ورئيس الحكومة التشيكية بيتر فيالا ونظيرهما السلوفيني يانيز يانشا مع مشاركين آخرين في المحادثات في غرفة بلا نوافذ.

وقال زيلينسكي: "زيارتكم لكييف في هذا الوقت العصيب بالنسبة لأوكرانيا هي علامة قوية على الدعم. نحن نقدر ذلك حقا".

كما شوهد العديد من الصحفيين في الفيديو وهم ينتظرون خارج قاعة الاجتماعات.

وحضر المحادثات أيضا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ونائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي. وسافر السياسيون من بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا إلى كييف بالقطار.