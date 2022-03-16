برنامج أممي يحذر: 90% من مواطني أوكرانيا يواجهون خطر الفقر إذا طالت الحرب الروسية

تشير معطيات مبكرة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 90% من السكان في أوكرانيا قد يواجهون فقرا وضعفا اقتصاديا شديدا إذا تعمّقت الحرب في البلاد.

وبحسب التوقعات المبكرة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تضيع 18 سنة من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، مع ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر، و62% عرضة بشكل كبير للوقوع في براثن الفقر خلال الأشهر الـ12 القادمة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القول: "من أجل تجنب المزيد من المعاناة والدمار والفقر، نحتاج إلى السلام الآن."

وأشار شتاينر إلى أنه كجزء من التزام الأمم المتحدة الثابت تجاه الشعب الأوكراني، ينصبّ التركيز الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في الحفاظ على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.

وحذر البرنامج الأممي من "سقوط حر" في براثن الفقر إذا طال أمد الأزمة في أوكرانيا.

واستنادا إلى شراكته طويلة الأمد والموثوقة مع حكومة أوكرانيا، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع المقاطعات الإدارية الأوكرانية الـ24 مع أكثر من 332 بلدية، و15 مركزا لمنظمات المجتمع المدني وأكثر من 17 جمعية لأعضاء الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

وكجزء من الاستجابة المنسقة لفريق الأمم المتحدة القطري، يعمل برنامج الأمم المتحدة الآن على الاستفادة من هذه الشبكة الواسعة لتقديم الدعم الفوري والمعزز لشعب أوكرانيا، مع التركيز على الاستجابة الفورية للأزمات والحفاظ على الوظائف الحكومية الأساسية لإدارة الاستجابة للطوارئ وتقديم الخدمات العامة.