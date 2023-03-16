المرصد السوري: حزب الله اللبناني ينقل أسلحة ثقيلة إلى شرقي حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن ملسحي حزب الله اللبناني، عمدوا خلال الساعات الفائتة إلى نقل سلاح وذخائر، من مواقع تخزينها بمستودعات تابعة لها في منطقة الكسوة ومحيطها بريف دمشق الغربي، إلى بادية حمص الشرقية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إنه جرى نقل أربع شاحنات تحمل ذخائر وسلاح متوسط وثقيل كصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ورشاشات ثقيلة.

ووفق المرصد، استقرت الشاحنات في محيط قرية مرهطان الواقعة على بعد أكثر من 40 كلم من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث تتواجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، وتم تخزين هذه الأسلحة بمستودعات تحت الأرض جرى حفرها خلال العام الفائت.

وأشار المرصد إلى أن عناصر حزب الله اللبناني بدأت مؤخراً بمحاولة استقطاب أهالي وسكان المنطقة هناك ومناطق أخرى بالقرب منها شرقي محافظة حمص، وذلك لتجنيدهم.

وذكر أنه جرى تجنيد أكثر من 22 شخصا حتى اللحظة حيث يجري تدريبهم على حمل السلاح في حقل عسكري تابع لحزب الله بمحيط قرية مرهطان، وسيكون مهمة المجندين الحالية حراسة مواقع الحزب هناك، مقابل راتب شهري يبلغ 250 ألف ليرة سورية مبدئياً، بالإضافة لامتيازات أخرى للمطلوبين للنظام.

وطبقا للمرصد، "يأتي ذلك في إطار استمرار الميليشيات التابعة لإيران وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني، بالتغلغل ضمن الأراضي السورية واستغلال الوضع الاقتصادي الكارثي لتجنيد الشبان والرجال".