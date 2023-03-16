تعتزم ألمانيا وإسرائيل توسيع نطاق التعاون في مجال التسلح.



وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم الخميس، عزم بلاده شراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "آرو 3".



وشدد السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا المشروع يعني إحراز "تقدم كبير جدا جدا".



وأكد المستشار الألماني أيضا استمرار تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ،وقال إن من المؤكد "أننا سنواصل أيضا توريد أسلحة إلى إسرائيل".



وكانت ألمانيا وردت إلى إسرائيل في الفترة الماضية في المقام الأول غواصات ودعمت هذه الصادرات بأموال دافعي الضرائب، بعد أن أعلنت ألمانيا أن أمن إسرائيل يعد من المصالح العليا لها في ضوء اعترافها بالمسؤولية عن قتل عدد كبير من اليهود إبان فترة الحكم النازي.



ومن المنتظر أن يصبح نظام "آرو3" جزءا من نظام الدفاع الجوي الأوروبي، ويمثل نظام "آرو3" في الفترة الحالية المرحلة العليا من الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد المراحل، ويمكنه تدمير أنظمة أسلحة مهاجمة على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي.



ورفض شولتس ونتنياهو الإجابة على سؤال عن موعد التوقيع على عقد بهذا الخصوص وقيمة الصفقة.



واكتفى نتنياهو بعد المحادثات مع شولتس بالقول: "اخترنا مسارا سيمضي بنا إلى ما هو أبعد، بالطبع سنمضي قدما بأسرع ما يمكن".