تحتفي منطقة مطروح الأزهرية، صباح غدا، بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، ، بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة، وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وعدد من معلمي وطلاب معاهد منطقة مطروح الأزهرية.

ويتضمن الاحتفاء فقرات متنوعة من من الفعاليات، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية، لخدمة الإنسانية، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، بالإضافة إلى فقرات طلابية متنوعة، يقدمها طلاب الأزهر والوافدين، من معاهد المنطقة.

كما يتضمن الاحتفاء كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والجامعة، وتختتم بكلمة لقائد الإقليم محافظ مطروح.

وكان المجلس الأعلى للأزهر، قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.