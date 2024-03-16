وزير الصحة الألماني يحذر من تأخير تقنين القنب

حذر وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، من تأخير تقنين القنب المزمع تطبيقه بحلول مطلع أبريل المقبل.

يذكر أن الولايات الألمانية تطالب بتأخير تقنين القنب بالنظر إلى عفو مقرر لحالات قديمة لن تقع تحت طائلة القانون الجديد ويتعين فحصها بشكل فردي.

وكتب لاوترباخ على منصة إكس اليوم السبت: "من خلال التقنين، ستسقط عشرات آلاف من حالات تعاطي القنب كل عام الأمر الذي سيخفف الأعباء عن المحاكم". وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "رغم التقنين، سيكون العفو عبئا. ولكن التأجيل لن يجدي، فالعمل سيظل على حاله".

ومن المنتظر إلغاء عقوبات السجن أو الغرامات المالية التي تم فرضها بالفعل في جرائم متعلقة بالقنب أو محوها من السجل الفيدرالي المركزي حيث إن هذه الجرائم لن تكون مخالفة في المستقبل بناء على القانون الجديد.

ومن المتوقع أنه ستكون حاجة إلى فحص آلاف الحالات المعقدة على حدة - وتقدر وزارة الصحة الفيدرالية هذا العدد على الصعيد الوطني بما لا يزيد عن 7500 حالة، في حين تتوقع الولايات أعدادا أعلى بكثير. وتتخوف الولايات من أن يتعرض الجهاز القضائي لأعباء زائدة إذا كان عليه القيام بهذا إضافةً إلى عمله الفعلي في فترة زمنية قصيرة.

ومن المقرر تقنين مخدر القنب للبالغين في ألمانيا بشكل محدود اعتبارا من مطلع أبريل. ويسمح القانون الجديد من حيث المبدأ بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستخدام الشخصي، كما يسمح القانون الجديد بزراعة ثلاث نبتات من القنب في المنزل وحيازة ما يصل إلى 50 جراما من الماريجوانا للاستخدام الشخصي.

في الوقت نفسه، يحظر القانون تدخين القنب في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والمنشآت الرياضية وفي مدى الرؤية منها لمسافة تبلغ 100 متر من هذه المباني.

ومن المقرر أن يتم إدراج القانون على جدول أعمال مجلس الولايات في 22 مارس الجاري. ولا يحتاج القانون الجديد إلى الحصول على موافقة المجلس، ومع ذلك، يمكن لمجلس الولايات استدعاء لجنة الوساطة مع مجلس النواب تأخير الإجراء.