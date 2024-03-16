10 مصابين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا الشرقي

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أصيب عشرة أشخاص، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة ملوي.

علي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة عشرة أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.