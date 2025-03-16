سيراميكا كليوباترا يتأهل لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر

تغلب سيراميكا كليوباترا على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم السبت، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب هيئة قناة السويس جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب سيراميكا كليوباترا.

وتمكن سيراميكا كليوباترا من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 29 عن طريق أحمد بلحاج، قبل أن يعود اللاعب المغربي ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 49، تمكن الجونة من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب أحمد شوشة من ركلة جزاء، إلا أن أحمد بلحاج وسجل الهدف الثالث له ولسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء أيضًا.

وبتلك النتيجة، يتأهل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بعدما تغلب الأبيض على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس مصر.