 عواصف مدمرة تجتاح الولايات المتحدة وتتسبب في مقتل 18 شخصا وسط تحذيرات من طقس أكثر خطورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عواصف مدمرة تجتاح الولايات المتحدة وتتسبب في مقتل 18 شخصا وسط تحذيرات من طقس أكثر خطورة


نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 5:55 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 5:55 ص

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم جراء العواصف العنيفة والأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم السبت، مع توقعات بحدوث طقس أكثر قسوة.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن 11 شخصا لقوا حتفهم في ولاية ميزوري وحدها، بينما ذكرت شبكة (إيه بي سي) أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في ولاية أركنساس، وأربعة آخرون في تكساس. وكانت التقارير السابقة قد تحدثت عن إجمالي 16 وفاة.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرات جديدة من طقس شديد، محذرة من احتمال وقوع أعاصير قوية بشكل خاص في ولاية مسيسيبي بعد الظهر.


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