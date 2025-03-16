تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم، قائمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمنصات الإلكترونية، بعد طرح أول حلقة لأحدث أعمالها الدرامية "عايشة الدور" والذي تشارك به في النصف الثاني ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وبمجرد طرحه قد تصدر محركات البحث على facebook وgoogle search، وتفاعل معه العديد من محبيها ورواد السوشيال ميديا.

ويشارك في بطولة المسلسل، عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم: عمر الشناوي، ورحاب الجمل، وليلى عز العرب، ونور محمود، وفدوى عابد.

ومن شباب الجامعة، يشارك أميرة أديب، وأحمد عصام، وأحمد فاضل، ومحمد عمرو الليثي، وفرح عزت، وچويا، وماجد القلعي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد مغاوري، وأمجد الحجار، ومن الأطفال سليم مصطفى، وريتال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.