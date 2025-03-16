 واشنطن وعدة ولايات أمريكية تواجه خطرا متزايدا من العواصف اليوم الأحد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن وعدة ولايات أمريكية تواجه خطرا متزايدا من العواصف اليوم الأحد

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 8:01 م

تجتاح مجموعة أخرى من العواصف شرق الولايات المتحدة من بحيرة إيري إلى فلوريدا، وتصل إلى كليفلاند وتامبا، اليوم الأحد بعد سلسلة من الأعاصير والطقس القاسي والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف عبر وادي ميسيسيبي وجنوب الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.

وقال مركز التنبؤ بالعواصف في الولايات المتحدة إن هناك خطر طفيف من هبوب عواصف رعدية شديدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواصف من البرد وأعاصير، لأكثر من 37 مليون شخص من غرب نيويورك إلى وسط فلوريدا.

وأشار إلى أن هناك 21.5 مليون شخص آخرين في مناطق من بينها واشنطن وبالتيمور يواجهون مخاطر محدودة ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم إصدار تحذيرات من هبوب أعاصير من كارولينا الشمالية إلى فلوريدا ومن المرجح أن تظل سارية حتى وقت لاحق اليوم الأحد.


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