لقي شخص مصرعه دهسًا أثناء مشاجرة مع قائد سيارة نقل بمنطقة المرج.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص "به عدة جروح وكدمات متفرقة" بدائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين سائق سيارة نقل وقائد سيارة أخرى حول أولوية المرور بدائرة القسم؛ فأقدم الأخير على إلقاء حجر على الزجاج الأمامي لسيارة المجني عليه، مما أدى إلى كسره؛ فترجل المجني عليه من سيارته لمحاولة إيقاف سائق السيارة النقل، فاصطدم به ولاذ بالفرار، مما أسفر عن إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها - مقيم بدائرة القسم - وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.