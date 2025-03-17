قالت المطربة شاهيناز، إنها تعرضت لحملات من قِبل أشخاص لهم أهداف ضدها بسبب خلعها للحجاب.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»، أن ارتداء الحجاب من عدمه حرية شخصية، معقبة: «في البداية كانت أشعر بالضيق من الهجوم عليّ لكنها تعاملت مع الأمر على أنها تأخذ حسنات على حساب من يهاجمها بهذا الشكل».

وتابعت: «كنت بقول خلوهم يتكلموا ويشتموا.. كل ده بيعليني عند ربنا.. أنا باخد حسنات»، موضحة أنه لم تكن هناك علاقة لزوجها في ارتدائها للحجاب من عدمه، كما أنه غنّت وهي ترتدي الحجاب وكان ذلك بألحان زوجها.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب ثم خلعنه من دون أن تحدث ضجة كبيرة كما حدث معها، لكنها لا تعرف السبب.

وأوضحت أنها توقفت عن العمل وارتدت الحجاب لنحو ست سنوات، لكنها فوجئت بالهجوم عليها بضراوة في أعقاب عودتها عن الاعتزال.