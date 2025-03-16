البنك الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة

تغلب نادي البنك الأهلي على مضيفه غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء يوم السبت، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من نادي البنك الأهلي.

ولم ينجح الفريقان في استغلال الوقت الأصلي من المباراة لهز الشباك، ليتم اللجوء للوقت الإضافي، الذي نجح خلاله أسامة فيصل في تسجيل هدف الفوز للبنك الأهلي، في الدقيقة 120.

وبتلك النتيجة، يتأهل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، حيث يواجه بيراميدز الذي تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.