 البنك الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة - بوابة الشروق
الأحد 16 مارس 2025 12:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

البنك الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر أمام غزل المحلة

الشروق
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 12:29 ص

تغلب نادي البنك الأهلي على مضيفه غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء يوم السبت، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من نادي البنك الأهلي.

ولم ينجح الفريقان في استغلال الوقت الأصلي من المباراة لهز الشباك، ليتم اللجوء للوقت الإضافي، الذي نجح خلاله أسامة فيصل في تسجيل هدف الفوز للبنك الأهلي، في الدقيقة 120.

وبتلك النتيجة، يتأهل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، حيث يواجه بيراميدز الذي تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك