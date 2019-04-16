مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الباكستانية ومسلحين

ذكرت صحيفة (ذا إكسبرس تربيون) الباكستانية أن مسئولا أمنيا باكستانيا و5 مسلحين آخرين قُتلوا خلال عملية عسكرية استمرت لأكثر من 15 ساعة في منطقة حياة اباد الكائنة في مدينة بيشاور الباكستانية.

وأضافت الصحيفة الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وكالات إنفاذ القانون قامت بتطويق أحد المباني السكنية وواجهت مقاومة شديدة من المقيمين عندما حاولت دخول المبنى، موضحة أنه تم شن العملية الأمنية بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق.

يذكر أن العملية استمرت على مدى الليلة الماضية مع تبادل كثيف للنيران بين القوات الأمنية والمسلحين، كما تم سماع دوي تفجيرين اثنين.