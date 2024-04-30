باراماونت تعيد هيكلة إدارتها وسط عرض اندماج

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قالت شركة باراماونت العملاقة في هوليوود يوم الاثنين إنها ستستبدل رئيسها السابق بثلاثة مديرين في خضم مفاوضات اندماج.

وبدلا من الرئيس التنفيذي بوب باكيش، سيقود كبار المديرين الثلاثة في الأقسام المختلفة المجموعة، حسبما قالت باراماونت.

وقالت الشركة في بيان: "لقيادة الشركة والإشراف عليها للمضي قدما ، أنشأت باراماونت جلوبال مكتبا للرئيس التنفيذي ، يتألف من ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين للشركة هم: جورج تشيكس ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ (سي بي إس)، و كريس مكارثي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ (شوتايم / إم تي في إنترتينمنت ستوديوز وباراماونت ميديا نتوركس)، وبريان روبنز ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ (باراماونت بيكتشرز ونيكلوديون)".

وأضاف: "سيعمل تشيكس ومكارثي وروبنز بشكل وثيق مع نافين شوبرا، المدير المالي ، ومجلس الإدارة."

وتلقت الشركة ، التي تمتلك استوديو هوليوود التقليدي والقنوات التلفزيونية مثل (سي بي إس) و(إم تي في) و(نيكلوديون) وغيرها، عرض اندماج من شركة إنتاج الأفلام "سكاي دانس".

ومع ذلك، وفقا لتقارير إعلامية، هناك نزاع بين المستثمرين والمساهم الأكثر أهمية شاري ريدستون ، الذي بنى والده الشركة العملاقة.

وفي الربع الماضي ، زادت مبيعات باراماونت بنسبة 8ر5% على أساس سنوي إلى أقل بقليل من 7ر7 مليار دولار.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 554 مليون دولار، مقارنة بخسارة تقدر بحوالي 12ر1 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.