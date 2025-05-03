نائب رئيس اتحاد العمال يستعرض جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن العمالة غير المنتظمة في مصر، التي يقدر عددها بأكثر من 12 مليون مواطن؛ ظلت لسنوات طويلة مهمشة دون اهتمام حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت محل اهتمام الدولة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، أن أولى الخطوات التي اتخذت لصالح هذه الفئة كانت «شهادة أمان» كبداية للتأمين عليهم، تلاها صرف مبلغ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن الدولة نظرت بعد ذلك إلى وضعهم التشريعي، من خلال تحمل قيمة اشتراك صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ليصبحوا مؤمّن عليهم اجتماعيا كغيرهم من العاملين.

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد نص على شمول جميع حاملي الجنسية المصرية، مع تحمل الحكومة لاشتراكات غير القادرين من العمالة غير المنتظمة.

وشدد على أهمية هذه الخطوات، قائلا: «العامل من العمالة غير المنتظمة يعمل بصحته، لو قدر الله أصابه شيء للأسف يتحول إلى متسول، لكن اليوم الدولة قدمت له تأمينات اجتماعية وتأمين صحي بحيث أنه يستطيع الحصول على معاش إذا لا قدر الله أصابه أي شيء، لذلك نقول عليها قوانين الستر الاجتماعي».

ولفت إلى إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة ضمن قانون العمل الجديد، موضحا أن وظيفة الصندوق رعاية العمال اجتماعيا واقتصاديا في حال تعرضهم لمشاكل أو أزمات، بالإضافة إلى تدريبهم، ليصبح الصندوق بمثابة «الأب الشرعي» لهذه العمالة.