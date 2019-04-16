رئيسة إقليم إيل دو فرانس: تخصيص 10 ملايين يورو مساعدات طارئة لكاتدرائية «نوتردام»

ذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة إقليم (إيل دو فرانس) في شمال وسط فرنسا فاليري بيكريس خصصت 10 ملايين يورو كمساعدات طارئة لكاتدرائية (نوتر دام) الفرنسية.

وفي سياق متصل، تبرع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو ومجموعته (إل في إم إتش) بمبلغ 200 مليون يورو؛ لإعادة إعمار كاتدرائية (نوتردام) الفرنسية.. وذكرت شبكة (فرانس 24) أن مجموعة (إل في إم إتش) وصفت الكاتدرائية بأنها "رمز فرنسا وتراثها ووحدتها".

وكان حريق قد اندلع في سقف كاتدرائية (نوتردام)، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية، أمس الاثنين، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل.

وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير، وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع الكاتدرائية بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء أمس.