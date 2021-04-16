مشاهد من موقع إطلاق النار في إنديانا بوليس الأمريكية بعد مقتل 8 أشخاص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو يفيد بوقوع قتلى في إنديانا بوليس الأمريكية جراء إطلاق نار عشوائي.



وحسبما نشرته «روسيا اليوم»، قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد «فيديكس FedEx» بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.



وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جيني كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مضيفًا أنه عندما وصل الضباط كان هناك إطلاق نار نشط.



وأكد أن مطلق النار المزعوم انتحر، مشيرًا إلى نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة.



من جهتها، قالت منشأة البريد «فيديكس» في بيان لها: «السلامة هي أولويتنا القصوى، ونفكر في كل المتأثرين، ونعمل على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع سلطات التحقيق».





