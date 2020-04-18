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إصابة 673 شخصا بكورونا في كوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 6:01 ص

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 673 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 112 ألفا و 789 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1790 .

كما تعافي من المرض 549 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 103602.

وتم تطعيم 92 الفا و 660 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليون و 379 ألفا و 653 شخصا.

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