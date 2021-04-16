ارتفاع معدل الوفيات في فرنسا خلال جائحة كورونا

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا "إنسي" ارتفاع معدل الوفيات في البلاد خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل زيادة أكبر في وفيات الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بعدما كانوا ولدوا بالخارج.

وقال المعهد إن إجمالي معدل الوفيات قد ارتفع في فرنسا بنسبة 9 في المئة خلال العام الماضي،مع الأخذ في الاعتبار جميع أسباب الوفاة.

وأشار المعهد إلى أن معدل الوفيات بين الأشخاص المولودين في فرنسا ارتفع بنسبة 8 في المئة خلال العام الماضي، وبين المولودين في الخارج بنسبة 17 بالمئة.

وكانت الزيادة كبيرة على نحو خاص بين الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا والذين ولدوا في آسيا أو أفريقيا. وارتفع معدل الوفيات بين المولودين في منطقة المغرب العربي بنسبة 21 في المئة، وبين المولودين في بلدان أفريقية أخرى بنسبة 36 في المئة.

وبالنسبة للأشخاص المولودين في آسيا، ارتفع معدل الوفاة بينهم بنسبة 29 في المئة.

ووفقا لبيانات المعهد، فإن معدل الوفيات بين الأشخاص المولودين في دول أوروبا الغربية الأخرى، وفي الأمريكتين أو قارة أوقيانوسيا، شهد ارتفاعًا مماثلا لمعدل الوفيات بين المولودين في فرنسا.

وفي المجمل، ارتفع معدل الوفيات خلال الموجة الأولى من الجائحة في الربيع الماضي، بينما كان المعدل أقل حدة خلال الموجة الثانية في الخريف.