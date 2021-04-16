قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات على غزة

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شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية ليلة الخميس/الجمعة على غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على جنوبي البلاد.

وقالت مصادر فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بعدة قذائف مواقع رصد تابعة للجناح العسكري لحركة حماس على أطراف السياج الحدودي مع القطاع.

وأضافت المصادر أن طائرات حربية استهدفت في وقت لاحق مواقع تدريب لكتائب القسام في وسط وجنوب القطاع.

وبحسب المصادر، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الغارات التي خلفت أضرارا مادية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لن نتسامح مع أي تهديد على المدنيين الإسرائيليين".

وأطلقت صافرات الإنذار للتحذير في بلدة "سديروت" الحدودية، بعد الهجوم الصاروخي، طبقا للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على بلدة سديروت المحاذية للقطاع، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية التي تعد الأولى منذ نحو شهر.

ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا منذ أكثر من عام بفعل تفاهمات للتهدئة توسطت فيها مصر والأمم المتحدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.