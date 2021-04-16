أوكرانيا تحذر الناتو من أنها قد تسعى لحيازة أسلحة نووية فى ظل التهديد الروسى

نوهت أوكرانيا إلى أنها تدرس حيازة أسلحة نووية لتعزيز وضعها العسكري في مواجهة روسيا في حال لم يذعن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لطلبها بمنحها عضوية التحالف الغربي.



وقال السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك: "إما أن نكون جزءا من تحالف مثل الناتو ونقدم إسهاماتنا لتعزيز أوروبا هذه ، أو سيكون هناك خيار واحد لدينا وهو إعادة تسليح أنفسنا".



وفي معرض التحدث لإذاعة "دويتشلاند فونك" العامة الوطنية أمس الخميس، أثار ميلنيك إمكانية أن تسعى الجمهورية السوفيتية السابقة لحيازة أسلحة نووية ووسائل صناعتها التي تخلت عنها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991.



وتساءل ميلنيك: "وإلا كيف يمكننا ضمان دفاعنا".



كانت أوكرانيا تمتلك يوما ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم ولكنها تخلت عنها في 1994 بعد الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.



وأعربت عن غضبها عقب ضم روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم وهي جزء من الأراضي الأوكرانية، قائلة إنه لم يتم الوفاء بالضمانات.



تسعى أوكرانيا منذ سنوات لبدء محادثات الانضمام مع الناتو ولكن تم رفضها حتى الآن .



ويسيطر متمردون تدعمهم روسيا منذ نحو سبع سنوات على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا الواقعتين على الحدود الروسية.