السعودية: انخفاض عدد المصابين بكورونا وارتفاع عدد المتعافين

انخفض عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مقارنة بالأمس، مسجلا 964 إصابة، كما تم تسجيل 918 حالة تعاف جديدة .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 403106 حالات مؤكدة، بتسجيل 964 إصابة جديدة .

وتم تسجيل 918 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 387020 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6801 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9285 حالة، منها 1034 حالة حرجة.

وتم إجراء 53744 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 07ر16 مليون فحص مخبري للكورونا.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 8ر6 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.