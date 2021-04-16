شركات الطيران والسكك الحديدية في ألمانيا تسعى إلى خفض الرحلات الجوية الداخلية

قالت الرابطة الاتحادية لشركان الطيران في ألمانيا، وشركة السكك الحديدية الرئيسية "دويتشه بان"، إنهما ستعملان معا من أجل تحويل حوالي 20 في المئة من الركاب الذين يستخدمون النقل الجوي للسفر الداخلي، إلى استخدام القطارات.

ووقعت الرابطة و"دويتشه بان" خطة عمل بشأن المبادرة، في برلين اليوم الخميس.

وقال الطرفان إنه يمكن دفع حوالي 3ر4 مليون راكب يستخدمون الطيران في السفر الداخلي، إلى السكك الحديدية سنويا. وسيمثل ذلك حوالي 18% من حجم الركاب المحليين، والذي وصل إلى 9ر23 مليون راكب في عام 2019.

ولم يتم الإفصاح عن إطار زمني محدد لتحقيق هذا الهدف، لكن الخطة تتضمن عناصر للسنوات العشر المقبلة.

وقال مطار فرانكفورت إن خطة العمل بالنسبة للرحلات القصيرة تشمل نطاقا متناميا من القطارات المغذية إلى المطار.

كانت شركة "لوفتهانزا" للطيران و"دويتشه بان" أعلنتا في مارس الماضي توسيع شركتهما /لوفتهانزا اكسبريس ريل/، التي سيتم تعزيزها بواقع 5 إلى 22 محطة. وسيتم استخدام هذه المحطات كـ "مطارات مغادرة"، ليتم نقل الركاب بشكل سلس إلى مطار فرانكفورت.

واعتبارا من ديسمبر المقبل، ستكون هناك قطارات سبرنتر، التي تتسم بعدد محطات أقل، إلى مطار فرانكفورت.

ورفضت "دويتشه بان" ورابطة شركات الطيران فكرة فرض حظر تام على الرحلات المحلية لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يطالب به نشطاء البيئة لمواجهة التغير المناخي.