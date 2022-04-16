أوقاف الأقصر تسلم أولى دفعات «شنطة رمضان»

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، استقبال الدفعة الأولى من مبادرة «شنطة رمضان»؛ في إطار الدور الديني الوطني، والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وقالت المديرية، في بيان، إنّها استقبلت الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من شنطة رمضان، وتتضمن إجمالًا 14 ألف كيلو جرام أرز، و14 ألف كيلو جرام سكر.

وأضاف البيان أنّه سيتم توزيع الكميات المستلمة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، بإشراف سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وخالد عبدالغني ممثل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.