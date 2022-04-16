إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادثين في كفر الشيخ

أصيب عشرة أشخاص، بإصابات متفرقة بحادثين بمحافظة كفر الشيخ،

حيث أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة لانقلاب سيارة ملاكي بمفارق رافد الطريق الدولي بالقرضا، أدى لإصابة أحمد إبراهيم إبراهيم، 27 سنة، باشتباه نزيف بالمخ والبطن، وفايزة خالد لاشين، 19 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، وهالة حسن أبو عبدالله، 34 سنة، بجروح قطعية بالرأس، ووحيد عاطف إبراهيم، 25 سنة، بكسر بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطوبس أبو غنيمة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد بمحافظة البحيرة لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتم تحرير محضرين بالحادثين.