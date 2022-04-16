محافظ الوادي الجديد: دراسة توصيل المرافق لأراضي جمعيات الإسكان بالتنسيق مع أحد البنوك

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بدراسة توصيل المرافق لأراضي الجمعيات بالتنسيق مع أحد البنوك وتقسيط التكلفة للمستفيدين على لان تكون المحافظة ضامن بين البنك والمستفيد، وذلك لضمان بدء توصيل المرافق للأراضي المخصصة لجمعيات الإسكان المختلفة بالمحافظة منذ سنوات طويلة، ولم يتم البدء في التراخيص والبناء نتيجة عدم وجود مرافق وخاصة المياة والكهرباء والصرف الصحي.

وأضاف الزملوط، خلال لقاءه مع المواطنين بمسجد عمار بن ياسر بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة، أنه سيتم دراسة تخصيص دار مناسبات بالحي بالمساهمة بين المحافظة والمواطنين، وتخصيص جزء من الحديقة الكائنة بالحي لإقامة ملعب لخدمة الأهالي، واستغلال أحد المباني غير المستغلة لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين.