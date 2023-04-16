الممثلة الأمريكية كاثي جريفين تعلن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة

نشرت الممثلة الامريكية كاثي جريفين، منشورا على "تيك توك" قالت فيه إنها تم تشخيصها مؤخرا بالاصابة باضطراب ما بعد الصدمة، مشيرة إلى أنها تتقيأ في بعض الأحيان من شدة قلقها.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الاحد، بأن الممثلة الكوميدية (62 عاما) ألمحت إلى أن الحالة نشأت لديها بسبب ما تعرضت له من الجمهور في عام 2017، بعد أن نشرت صورة للرئيس الامريكي آنذاك، دونالد ترامب، مقطوع الرأس.

وقالت جريفين في مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء الماضي: "يمكنك أن تضحك أو أي شيء آخر، ولكنني تم تشخيصي بالاصابة باضطراب ما بعد الصدمة المعقد، ويطلق عليها حالة قصوى".

وتابعت جريفين: "إذا كان أي منكم يعرف قصتي، سيفهم أن هذا قد بدأ بالفعل بالنسبة لي منذ نحو 5 أعوام ونصف"، وذلك في إشارة إلى الواقعة في عام 2017.

وفي رد فعل عنيف بعد نشرها للصورة الزائفة، فقدت جريفين دورها كمضيفة مشاركة في عرض ليلة رأس السنة الجديدة الخاص بشبكة "سي إن إن" الامريكية، وقام جهاز الاستخبارات بالتحقيق معها لاحقا، وتم وضعها على قائمة "حظر الطيران"، وتم إلغاء العديد من عروضها الكوميدية.