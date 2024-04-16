انتاب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الغضب من سامي قمصان، المدرب العام بالفريق، بعد اعتراض الأخير على تشكيل مباراة القمة أمام الزمالك.

علمت «الشروق» تفاصيل ما دار بين سامي قمصان ومارسيل كولر بخصوص تشكيل مباراة القمة، من خلال مصدر بالنادي :" ترددت أنباء عن اعتراض سامي قمصان على تشكيل مباراة القمة، وإنه أخطر كولر بهذا الاعتراض.. معلومة حقيقية هذا الأمر حدث بالفعل".

أضاف:" أثناء تشاور كولر مع سامي قمصان على تشكيل القمة، اعترض سامي قمصان على وجود موديست؟ نعم.. واعترض على وجود نيدفيد والجبهة اليمنى التي ضمت عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني، كما اعترض على فكرة لعب طاهر محمد طاهر في الجبهة اليسرى".

تابع:" سامي قمصان أخبر كولر أن جماهير الأهلي من الممكن أن تتقبل خسارة المباراة لو كل لاعب تواجد في مركزه وخوض الأهلي المباراة بتشكيله الطبيعي، بدلا من اللجوء للاعبين ليسوا في مراكزهم خاصة موديست وكريم نيدفيد".

أوضح:" رد كولر على سامي قمصان بأن من يفكر في مباراة الزمالك دون التفكير في مواجهة مازيمبي بالتأكيد مخطئ، المباراتان في مرتبة واحدة، وأن مباراة مازيمبي أهم من مواجهة الزمالك، مباراة الزمالك بـ 3 نقاط في الدوري، ولكن مواجهة مازيمبي صعبة للغاية، لو تم استهلال لاعبي الأهلي بدنيا في مواجهة الزمالك، سأخسر اللاعبين في مواجهة مازيمبي، في ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها حاليا".

واصل:" أكد كولر أنه إذا نجح في الخروج متعادلا مع الزمالك في شوط المباراة الأول بهذا التشكيل، فإنه قادر على الدفع في الشوط الثاني بتشيكله الأساسي وقوته الهجومية ويحقق الفوز في المباراة، لذا أنا مصمم على اللعب بهذا التشكيل الذي سأعدله في الشوط الثاني".

أشار:" هذا ما نقله مارسيل كولر لسامي قمصان وجهازه المعاون، وهى وجهة نظر السويسري في مباراة القمة".

أتم:" هناك حالة من الغضب من جانب مارسيل كولر بسبب اعتراض سامي قمصان على التشكيل وخروج هذا الأمر للإعلام، لأن كولر اكتشف أن هناك معلومة قيلت ما بين المدرب العام والمدير الفني خرجت للإعلام ليلة المباراة".