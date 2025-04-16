 مهاجم مانشستر يونايتد يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم

أكد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد أن جوشوا زيركزي مهاجم الفريق سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

انضم زيركزي /23 عاما/ إلى يونايتد قادما من بولونيا الإيطالي في يوليو/تموز الماضي مقابل 5ر42 مليون يورو (48 مليون دولار)، وكانت بدايته مع الفريق الإنجليزي مخيبة للآمال.

وتحسن أداء زيركزي بشكل ملحوظ منذ بداية 2025، وسجل هدفا ليونايتد بعد مشاركته بديلا في مباراة أولمبيك ليون بذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، الأسبوع الماضي.

وتأكد غياب المهاجم الهولندي الدولي عن مباراة الإياب، غدا الخميس، وكذلك باقي مباريات فريقه هذا الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 / 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

وقال أموريم في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "جوشوا سيغيب حتى نهاية الموسم، لذلك لن يلعب المزيد من المباريات هذا الموسم، ونحن بصدد تجهيزه للموسم الجديد"

وأضاف "إنه أمر صعب خاصة في مثل هذه الفترة بالنسبة له، لأنه كان يتحسن في جوانب عديدة، والغياب عن الملاعب أمر صعب لأي لاعب، لكن هذا وارد في كرة القدم، وعليه أن يكون جاهزا للتعافي من الإصابة".

وسيلحق زيركزي بزميله ليساندرو مارتينيز الذي سيغيب لنهاية الموسم أيضا، لكن أماد ديالو قد يعود بعد إصابته في أربطة الكاحل التي تعرض لها في فبراير/شباط.

ويغيب عن قائمة مانشستر يونايتد أيضا كل من ماتيس دي ليخت وآيدن هيفن وتوبي كولير وجوني إيفانز رغم مشاركته في التدريبات، علما بأن الفريق الإنجليزي يتطلع للتأهل لقبل النهائي بعد التعادل 2 / 2 في مباراة الذهاب خارج ملعبه.

قال أموريم "ماتيس سيعود هذا الموسم، وآيدن سيغيب عن هذه المباراة لأنه يعاني من مشكلة بسيطة في نفس المكان أثناء التدريب نتيجة احتكاك مع زميله في الفريق".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد "إيفانز شارك في التدريبات ولكنه غير جاهز للمباراة، وهناك اتجاه لإشراك بعض اللاعبين، أما أماد ديالو لن يكون جاهزا هذا الشهر، ونأمل أن يلحق بنا قبل نهاية الموسم"