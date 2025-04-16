رئيس البرلمان العربي يناقش مع نائب رئيس الدوما الروسي التعاون المؤسسي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي مع أليكساندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، حيث أكد اليماحي حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا على كافة المستويات.

وأشار في هذا السياق إلى زيارته الناجحة على رأس وفد برلماني إلى روسيا في شهر فبراير الماضي، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية ومثمرة سوف تسهم في تعزيز العلاقات العربية الروسية، وكان أهمها توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين البرلمان العربي والمجلس الفيدرالي الروسي ومجلس الدوما الروسي.

وأضاف اليماحي أن البرلمان العربي بدأ بالفعل في تفعيل نتائج هذه الزيارة، من خلال التقدم بطلب الحصول على صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والتي يرأسها البرلمان الروسي حاليًا، وكذلك الانضمام إلى المنتدى البرلماني لتجمع البريكس بلس.

وأكد اليماحي حرص البرلمان العربي أيضا على تأسيس المنتدى البرلماني العربي الروسي الذي تم التباحث بشأنه خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، باعتباره آلية مؤسسية مهمة لتعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الروسي بغرفتيه (المجلس الفيدرالي ومجلس الدوما).

وشدّد رئيس البرلمان العربي على أن العلاقات العربية الروسية تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة على كافة المستويات، مؤكدًا في هذا السياق دعم البرلمان العربي لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عقد أول قمة عربية روسية على مستوى رؤساء الدول من الجانبين، معربًا عن ثقته في أن هذه المبادرة ستنقل العلاقات العربية الروسية إلى مرحلة أكثر تطورًا وقوة على كافة المستويات.

ومن جانبه، أكد أليكساندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي تقدير بلاده الكبير لحرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع البرلمان الروسي، مؤكدًا أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين الجانبين، ومنها دعوة البرلمان العربي للمشاركة بشكل منتظم في الفعاليات التي يتم تنظيمها في روسيا الاتحادية.

وأكد دعمه لإنشاء المنتدى البرلماني العربي الروسي في أقرب وقت، ودعمه كذلك لانضمام البرلمان العربي إلى المنتدى البرلماني لتجمع البريكس بلس، باعتبار أن هذا التجمع بات أحد أهم التجمعات الاقتصادية العالمية.

وأشار بابكوف إلى أن رئيس مجلس الدوما الروسي يعتزم زيارة مصر العام القادم، ويتشرف بإلقاء كلمة في إحدى الجلسات العامة للبرلمان العربي، وهو الأمر الذي رحب به بشدة رئيس البرلمان العربي، وتم الاتفاق على التنسيق المبكر بين الجانبين بشأن هذه الزيارة.

وخلال المباحثات، تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي دعم بلاده التام لمواقف الدول العربية بشأن ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد أزمات، وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لتلك الأزمات بعيدًا عن أية تدخلات خارجية وبما يحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.