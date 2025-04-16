تحدث تقرير عبري عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع خلال الأسبوعين الأخيرين من عدوانه في منطقتي التفاح والشجاعية في طريقه ربما إلى مدينة غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أنه "إذا استمر هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة، فيمكن تقدير أنه بمناورة بطيئة في نطاق 3-4 كيلومترات، سيتمكن الجيش من عبور مدينة غزة. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي إلى تقسيم المدينة إلى قسمين من خلال السيطرة على شارع عمر المختار"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ويبدأ شارع عمر المختار عند ساحة فلسطين وينتهي عند الساحل. ويفصل الشارع حي الدرج عن حي الزيتون، ويضم العديد من المباني الحكومية والمراكز التجارية والأسواق المركزية لقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير رفح في الجنوب، من خلال توسيع السيطرة على محور موراج، وتسيطر جزئياً على محور نتساريم، وتنفذ مناورة بطيئة تتضمن تدميراً هندسياً في بيت حانون، وبيت لاهيا، والتفاح، والشجاعية، وغيرها.

وأفاد "واللا" بأنه بحسب توجيهات المستوى السياسي في إسرائيل، فإنه في المناطق التي وصل إليها الجيش، يجري التخطيط للبقاء وليس الخروج من تلك المناطق.

وتقترب نسبة سيطرة جيش الاحتلال في المنطقة الآن من 40% من المساحة الإجمالية للقطاع. وفي المناطق المتبقية، ينفذ جيش الاحتلال غارات جوية وعمليات برية دقيقة، وفقا لما نقلته "معا".