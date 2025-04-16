وزير الخارجية الإماراتي يدين المخططات التي تستهدف المساس بأمن الأردن

أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.

وأكد، في بيان، على موقف دولة الإمارات الراسخ ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية للأردن، مشددا على موقف دولة الإمارات الثابت في تأييدها وتضامنها ومساندتها للأردن في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين.

كانت دائرة المخابرات العامة الأردنية، قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، عن إحباط سلسلة مخططات إرهابية كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتسبب بأعمال تخريبية داخل المملكة.





