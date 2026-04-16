أكسيوس: الديمقراطيون يعتزمون تقديم مذكرة لعزل وزير الدفاع الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري بأن أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يعتزمون تقديم مذكرة لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة.

وقال الموقع، الأربعاء، استنادا إلى مسودة المذكرة التي حصل عليها، إن النائبة الديمقراطية ذات الأصول الإيرانية في الكونغرس ياسمين أنصاري ستتولى تقديم مذكرة العزل.

وجاء في المادة الأولى من المذكرة أن هيغسيث انتهك قسمه الوظيفي عبر "خوض حرب غير مصرح بها ضد إيران"، وهو ما عرض الجنود الأمريكيين للخطر، بحسب الموقع.

وأشارت المذكرة إلى أن هيغسيث ارتكب جرائم حرب نتيجة استهداف المدنيين وانتهاك قواعد النزاعات المسلحة، إضافة إلى مزاعم إساءة استخدام معلومات حساسة.

وتابعت أن هيغسيث أخفى معلومات تتعلق بالعمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات في إيران، وهو ما أعاق الرقابة التي يمارسها الكونغرس.

من جهتها، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" هذه الاتهامات.

ووصف متحدث البنتاغون كينغسلي ويلسون، في تصريح لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، المذكرة بأنها "محاولة من نائب ديمقراطي آخر يسعى للظهور في العناوين" في وقت تنفذ فيه الوزارة "بحزم" أهداف الرئيس دونالد ترامب في إيران.

واعتبر ويلسون أن المذكرة "مهزلة تهدف إلى تشتيت انتباه الشعب الأمريكي".

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.