رئيس وزراء كوريا الجنوبية يناقش التعاون في سلاسل الإمداد مع البرازيل والمكسيك وسط أزمة الشرق الأوسط

تحدث وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون هاتفيا مع نظيريه في البرازيل والمكسيك، هذا الأسبوع؛ لمناقشة التعاون في سلاسل الإمداد في ظل أزمة الشرق الأوسط، حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن تشو أوضح لنظيره البرازيلي ماورو فييرا جهود سول لتأمين طرق إمداد بديلة للطاقة من أجل مصادر النفط الخام والموارد الأخرى، التي تستوردها البلاد من الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الجانبين اتفقا على مواصلة التبادل رفيع المستوى والعمل سويا بشأن سلاسل الإمداد والقضايا العالمية، بما في ذلك المتعلق بشبه الجزيرة الكورية.

كما تحدث تشو مع نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو اليوم الخميس، وطلب تعاون المكسيك في تأمين إمداد مستقر للنفط الخام للشركات الكورية الجنوبية.