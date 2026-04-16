نيسان تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القيادة اليومية

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور عن خطتها طويلة المدى باسم "ذكاء النقل للحياة اليومية" التي تركز على جعل السيارات أذكى وأكثر تلبية للاحتياجات اليومية.

وترغب الشركة اليابانية ،من خلال هذه الخطة، في وضع العملاء في المقام الأول باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مركبات متقدمة تعرف باسم "مركبات معروفة بذكائها الاصطناعي". وستستخدم هذه السيارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أيه.آي درايف لتحسين عوامل الأمان والسلامة في السيارة وتسهيل قيادتها. كما تستخدم تكنولوجيا أيه.آي بارتنر لمساعدة المستخدمين وجعل السفر بالسيارة أكثر راحة.

يذكر أن نيسان تحسن بالفعل أنظمة مساعدة السائق حاليا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتستهدف توفير تكنولوجيا أيه.آي درايفر في حوالي 90% من سياراتها في المستقبل. وومن المتوقع تزويد الجيل الجديد من سيارتها نيسان إيلجراند الذي أطلقته في 2026 بخصائص متقدمة من قدرات القيادة الذاتية بحلول 2027.

وإلى جانب التكنولوجيا المتطورة، تركز نيسان على السيارات الكهربائية والهجين. يوفر نظامها الهجين أي باور تجربة قيادة تضاهي السيارات الكهربائية، ويساعد العملاء على الانتقال بسلاسة إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

كما ستوفر الشركة اليابانية مجموعة من الخيارات، بما في ذلك السيارات الهجين والهجين القابلة للشحن، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. وأكدت نيسان موتور أن هدفها هو ابتكار سيارات أكثر ذكاء وأمانا واتصالا بالإنترنت، تلبي احتياجات الحياة اليومية بسهولة.